Seit 50 Jahren Mitglied am Alsenweg

„Der SV Waldhof bedeutet mir alles. Das ist mein Leben lang mein Verein.“ Das sagt Paul Metz, Jahrgang 1952, der Präsidiumsmitglied beim ruhmreichen SV Harmonia Waldhof ist, aber auch seit einigen Jahren im Vorstand des Ehren- und Ältestenrats des SV Waldhof Mannheim mitwirkt. „Er ist ein Glücksfall für jeden Verein. Treu, engagiert, mit Herzblut dabei und ein Freund, dem nichts zu viel ist“, weiß Klaus Markgraf, Vorsitzender dieses SVW-Gremiums, um Metz’ Bedeutung. Jetzt, im September 2021, ist Paul Metz seit 50 Jahren Mitglied beim SV Waldhof und feiert damit „Goldene Hochzeit“ mit dem Mannheimer Fußballverein.

© Andreas Nowey

Schon in der Jugend spielte er für den Klub vom Alsenweg, einige Mitgliedsjahre gingen ihm jedoch durch eine Umstellung in der Mitgliederverwaltung „verloren“. Im September 1971 trat er erneut ein, ohne allerdings jemals ausgetreten zu sein. Zunächst war er Mitglied in der Box-Abteilung, dann bei der Privatmannschaft SV Harmonia, in der er sich noch heute engagiert und quasi Verwalter des Sportgeländes „Schlammloch“ ist. „Er ist ein Mensch, der das Vereinsleben lebt“, ergänzt Markgraf und nennt Paul Metz auch den „Mister Harmonia“. Im Ehren- und Ältestenrat ist er überdies ein sehr geschätzter Vorstandsvertreter. (Bild: Andi Nowey)