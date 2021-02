„Gut informiert trotz Pandemie“: Unter diesem Motto steht der Online-Informationstag, zu dem die Friedrich-List-Schule (FLS) in C 6 für Samstag, 30. Januar, 10 bis 12 Uhr, einlädt. Am Wirtschaftsgymnasium ist der Erwerb des Abiturs in seiner neunjährigen Form möglich, die Schwerpunkte liegen dabei auf den Profilen Wirtschaft, Internationale Wirtschaft und Wirtschaft mit Finanzmanagement. Jugendliche haben an der FLS außerdem die Möglichkeit, an der Berufsfachschule für Wirtschaft die Mittlere Reife zu erlangen. Weitere Informationen und Anmeldung auf der Internetseite . Telefonische Auskünfte gibt es unter der Nummer 0621/2 93 99 10. fls-mannheim.debhr