Schild wirbt für weitere Baumpaten

Ein neues Schild macht jetzt auf das ehrenamtliche Engagement der Baumpaten aufmerksam: Alle, die in Mannheim bereits eine Baumscheibe pflegen, können sich ab sofort ein Steckschild beim Stadtraumservice Mannheim abholen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als Baumscheibe bezeichnet man das „Beet“ um einen Straßenbaum, wie die Stadt in ihrer Mitteilung erklärt. Und das Schild in der Baumscheibe zeige: Hier gärtnert jemand! Es soll Werbung machen für weitere Patenschaften und helfen, dass alle achtsam mit dem empfindlichen Stück Natur umgehen. Dem Baum zuliebe sollte man über eine Baumscheibe weder gehen noch fahren oder ein Fahrrad darin parken, erklärt die Stadt. Auch Hunde sollten von Bäumen ferngehalten werden: Ihre Ausscheidungen täten den Wurzeln nicht gut und seien unangenehm für die Person, die hier gärtnert. Das Schild biete der Stadtraumservice auf vielfachen Wunsch von Baumpaten an. Aktuell werden in Mannheim rund 500 Baumscheiben im Rahmen einer registrierten Patenschaft gepflegt.

Nicht einfach loslegen

Baumscheiben brauchen Pflege. Deshalb sucht die Stadt Paten. © W.olfram Köhler

Wer ebenfalls Interesse hat, eine Baumscheibe zu pflegen, kann sich an den Stadtraumservice Mannheim wenden. Die Stadt betont in ihrer Mitteilung aber auch, dass man nicht einfach loslegen sollte. Zuerst möchte der Stadtraumservice prüfen, ob alles in Ordnung ist – zum Beispiel, ob eine Bepflanzung der Baumscheibe für den Baum gefahrlos möglich ist oder ob dabei Wurzeln verletzt werden können. Wenn nichts dagegenspricht, könne man die Patenschaft für die Baumscheibe übernehmen und so für mehr Grün in Mannheim sorgen. kur/red

Mehr zum Thema Stadt sponsert Hinweisschilder 500 Paten kümmern sich um Straßenbäume und Beete in Mannheim Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Müll Wie Ehrenamtliche in Mannheim-Neckarstadt sauber machen Mehr erfahren

Info: Infos und ein Formular für die Anfragen unter bitly.ws/z8Sn