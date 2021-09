Sanierung der Fontänenanlage am Mannheimer Wasserturm beginnt

Mannheim. Die Fontänenanlage am Mannheimer Wasserturm wird ab Anfang Oktober saniert. Dies ist aufgrund von umfangreichen Schäden an der Anlage notwendig, teilte der Betreiber, das Energieunternehmen MVV, mit. Noch bis Sonntag, 3. Oktober, können die bunten Fontänen in den Kaskadenbecken bewundert werden. Einen Tag später beginnen dann die Sanierungsarbeiten. Sie werden voraussichtlich bis September 2022 andauern, sodass die Anlage zur Bundesgartenschau 2023 in neuem Glanz erstrahlt.

Durch ein Sachverständigen-Gutachten seien die Schäden detailliert erfasst und bewertet worden. Die haben ergeben, dass durch die Bauschäden täglich rund 50 Kubikmeter aufbereitetes Wasser verloren gehen, das über eine Nachspeisung aus dem Trinkwassernetz ersetzt werden müsse. Zudem weise die gesamte Sandsteineinfassung wegen einer ständigen Durchfeuchtung starke Zerfallserscheinungen und Risse auf. Darüber hinaus seien die in der Anlage verlegten PVC-Rohrleitungen spröde, sodass sie ohne Vorwarnung platzen könnten. Bereits 2020 gab es der Mitteilung zufolge einen größeren Leitungsschaden.

Nur Kleeblattbrunnen wird nicht bearbeitet

Das Grünflächenamt der Stadt beginnt bereits am Mittwoch mit den ersten Maßnahmen der Sanierung. Am kommenden Montag wird dann das Wasser abgelassen sowie die Strahler und Düsen abgebaut. Bis auf den Kleeblattbrunnen auf der Stadtseite des Wasserturms, sollen alle Wasserbecken innerhalb der Grünanlage mit einer Gesamtfläche von 3.810 Quadratmetern bearbeitet werde. Unter anderem soll das gesamte Rohrleitungsnetz mit einer Länge von 800 Metern ausgetauscht werden.

Die letzten umfassenden Sanierungsarbeiten an der Jugendstilanlage liegen rund 30 Jahre zurück. Die gesamte Maßnahme findet unter Beachtung des Denkmalschutzes statt und wird durch ein qualifiziertes Team aus Steinmetzen und Restaurateuren nach Vorgaben der Fachplanung und der Denkmalschutzbehörde umgesetzt, betonte die MVV.

