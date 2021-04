Sammlung für Calais-Flüchtlinge

Rund um die französische Stadt Calais leben Flüchtlinge unter menschenunwürdigen Bedingungen in Wäldern. Sie hoffen von dort auf einen Weg nach Großbritannien. Der Verein „Flüchtlinge willkommen in Düsseldorf“ sammelt Spenden für diese Menschen – Natice Orhan-Daibel, die Initiatorin der Mannheimer Bahnhofshelfer, sammelt dafür in der Region.

Gebraucht werden – in Dosen mit Ringöffner – Tomaten, Kichererbsen, Kidneybohnen und Thunfisch. Außerdem Speiseöl, Reis (lose), Schwarzer Tee und Nudeln sowie Zelte, Schlafsäcke, Decken, Isomatten, Rucksäcke, Ladekabel für Handys, Powerbanks, Handys (entsperrt), Plastikplanen mit Alu-Ösen (zwei mal drei Meter) und Kabelbinder.

Gesammelt wird bis 20. April. Abgeben kann man die Sachen im Theater im Pfalzbau in Ludwigshafen (Berliner Straße 30, Hintereingang) zu folgenden Zeiten: 16. April (16 bis 18 Uhr), 17. April (12 bis 14 Uhr) sowie 19. und 20. April (jeweils 16 bis 18 Uhr). Für Rückfragen ist Natice Orhan-Daibel unter 0176/21 61 91 87 erreichbar oder per Mail an natice886@aol.com. imo