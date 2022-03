Restaurierung: Im Technoseum feiert 100-jährige Filmorgel Live-Premiere

Mannheim. Orgeltöne – aber auch Vogelgezwitscher, Regengeprassel und Autohupen: Die fast 100 Jahre alte Kino-Orgel des Technoseums wurde jüngst generalsaniert, so dass das gesamte Klangspektrum und das Effektregister nun erstmals wieder zum Einsatz kommen. Premiere feiert die Orgel an diesem Dienstag, 22. März, wenn im Museum den Film „Sunrise: Song of two Humans“ von 1927 zeigt.

Nach einem Einführungsvortrag von Technoseum-Kurator Alexander Sigelen und Orgelrestauratorin Sina Hildebrand untermalt Organistin Christiane Michel-Ostertun den Film live an dem Instrument, das zu den wenigen noch funktionsfähigen Kino-Orgeln in Europa zählt. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der gültigen Corona-Hygienemaßnahmen statt, die Zahl der Sitzplätze ist demnach begrenzt. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr.

Der Film „Sunrise“ lebt von den Gegensätzen zwischen idyllischem Landleben und pulsierender Großstadt, von menschlicher Niedertracht und der Fähigkeit zur Vergebung. Ungewöhnliche Bildmontagen, besondere Kamerabewegungen sowie Licht-und-Schatten-Spiele – für die damalige Zeit revolutionär – setzen Stimmungen und Gefühle wirkungsvoll in Szene. Kein Wunder, dass das Werk 1929 bei der ersten Oscarverleihung überhaupt gleich drei Academy Awards erhielt. Er war das Debüt des deutschen Regisseurs Friedrich Wilhelm Murnau in den Vereinigten Staaten.

