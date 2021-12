v.l. Der Verteidiger Thomas Dominkovic und rechts einer der Angeklagte Markus R. beim Prozessauftakt gegen einen 30-Jährigen (Totschlag) und einen 23-Jährigen (unterlassene Hilfeleistung u.a.) Der eine soll seinen Kumpel im Streit erdrosselt haben, der andere die Tat gefilmt haben. Das Opfer (28 Jahre alt) starb. Foto © Ruffler *** Foto ist honorarpflichtig! *** Auf Anfrage in hoeherer Qualitaet/Aufloesung. Belegexemplar erbeten. Veroeffentlichung ausschliesslich fuer journalistisch-publizistische Zwecke. For editorial use only.

© Michael Ruffler