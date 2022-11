Porsche-Fahrer kollidiert in Mannheim mit Straßenbahn - fünf Fahrgäste leicht verletzt

Mannheim. Bei einer Kollision zwischen einem Auto und einer Straßenbahn sind am Freitagabend in Mannheim fünf Fahrgäste leicht verletzt worden. Zwei der verletzten Personen wurden zur ambulanten Behandlung in eine Mannheimer Klinik verbracht, teilte die Polizei mit.

Gegen 18 Uhr befuhr ein 41-jähriger Porsche Fahrer den Friedrichsring in Richtung Kurpfalzbrücke. In Höhe der Hans-Böckler-Straße wollte er infolge eines Rückstaus, trotz eines ausgewiesenen Wendeverbots, auf die Gegenfahrbahnen wenden. Dabei übersah der 41-Jährige eine in die gleiche Richtung fahrende Straßenbahn der Linie 1 und kollidierte mit dieser. Der Straßenbahnfahrer konnte die Kollision trotz einer sofortig eingeleiteten Gefahrenbremsung nicht verhindern. Dadurch kamen in der Straßenbahn insgesamt fünf Fahrgäste zwischen 19 und 58 Jahren zu Fall und verletzten sich leicht.

Am Pkw des Unfallverursachers, der unverletzt blieb, entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Straßenbahn beläuft sich auf circa 4000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es im Bereich des Friedrichsrings und Kurpfalzbrücke zu mittleren Beeinträchtigungen des Straßenbahn- und Fahrzeugverkehrs.