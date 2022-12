Mannheim. Am Montagmittag hat es einen größeren Polizeieinsatz an der Carl-Benz-Schule in der Mannheimer Neckarstadt gegeben. Wie die Polizei mitteilt, soll ein Schüler zwei andere Schüler beobachtet haben, wie diese mit einer Schusswaffe hantieren würden. Mehrere Einsatzkräfte rückten daraufhin an und durchsuchten das Schulgelände. Gegen 14 Uhr konnte ein Polizeisprecher Entwarnung geben. Weitere Infos folgen.

