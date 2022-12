Polizei sucht Zeugen nach Brand zweier Mülltonnen in Mannheim

Mannheim. Unbekannte Täter haben am Montagnachmittag in Mannheim zwei Mülltonnen in Brand gesteckt. Wie die Polizei berichtet, waren die Tonnen von 15 bis 16 Uhr in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte den Brand, aber beide Mülltonnen brannten ganz aus. Zudem wurden zwei Häuser der Straße "Auf dem Kegel" durch die entstandenen Flammen in derzeit unbekannter Höhe beschädigt. Das Feuer ist jedoch nicht auf die umliegenden Häuser übergegriffen. Eine Gefährdung von Personen lag laut Polizei nicht vor. Die Polizei kann noch keine Angaben zum Gesamtschaden machen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei davon aus, dass aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe ein Tatzusammenhang beider Ereignisse besteht. Dies wird nun im Rahmen der Ermittlungen weiter geprüft. Das Polizeirevier Ladenburg bittet Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06203 9305 0 zu melden.