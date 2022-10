Pflegeforum in der Mannheimer Abendakademie: Gut vorbereitet auf Alter und Krankheit

Schwerhörigkeit, Demenz oder ein Oberschenkelhalsbruch: Im Alter oder durch Krankheit können sich die Lebensumstände schnell und drastisch verändern. Betroffene, Interessierte und pflegende Angehörige können sich beim Mannheimer Pflegeforum in der Abendakademie (U1, 16-19) am Sonntag, 30. Oktober, von 11 bis 17 Uhr über Produkte, Dienstleistungen und Organisationen informieren, die das Leben in einem solchen Fall leichter machen.

Das Pflegeforum informiert über Hilfen, die das Leben leichter machen.

Das Pflegeforum, das gemeinsam mit dem „Mannheimer Morgen“ und den Pflegenetzwerken veranstaltet wird, ist ein Ort der Information und des Gesprächs. Pflegende und Nicht-Pflegende jeden Alters sind eingeladen, Erfahrungen auszutauschen, Ideen zu sammeln und die verschiedenen Aspekte des Themas näher kennenzulernen. Das Forum bietet insbesondere Menschen, die sich schon frühzeitig über Unterstützungsmöglichkeiten erkundigen möchten, wenn noch gar kein Pflegefall im näheren Umfeld eingetreten ist, einen zwanglosen Rahmen.

Themen Demenz und Mobilität

In zahlreichen Expertenvorträgen gibt es Wissenswertes rund um das Thema Pflege. Für Menschen mit Demenz etwa bedeutet selbstständiges Autofahren Unabhängigkeit; mit fortschreitender Erkrankung ist dies jedoch nicht mehr möglich. Wie Betroffene und Angehörige mit einer solchen Situation umgehen können, beschreibt der Neurologe Dr. Albert Alt in seinem Vortrag. Der Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie im Diakonissenkrankenhaus, Dr. Henning Röhl, referiert über Altersmobilität nach einem Oberschenkelhalsbruch. Und nach dem Vortrag von Monika Bechtel von der Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz soll die Erkrankung eines Angehörigen nicht mehr das Schreckgespenst sein, das es vielen vielleicht ist.

Entlastungen für zu Hause

Im Vortrag von Inna Michel vom Kinderintensivpflegedienst Pflegewerk Mannheim geht es um die Kinderintensivpflege als Beruf für alleinerziehende Mütter. Der Wirtschaftsberater Yves Remelius informiert über die Möglichkeit der Pflegefinanzierung, seine Immobilie zu verkaufen, aber bis zum Lebensende darin wohnen zu können. Über die Mythen über das Cochlea-Implantat und die damit verbundene Operation sprechen ein Vertreter der Firma Cochlear und ein Chirurg des Universitätsklinikums Mannheim.

Außerdem stellen verschiedene Pflegedienste ihre Angebote vor, es gibt Informationen zu Umbaumaßnahmen zu Hause und im Badezimmer, zu Entlastungsmöglichkeiten und Digitalisierungsangeboten sowie Hilfsmitteln jeglicher Art und mobilen Dienstleistungen.

Die Abendakademie Mannheim unterstützt das Pflegeforum zum zweiten Mal. Das Theresien- und das Diakonissenkrankenhaus sind erstmalig als Kooperationspartner mit von der Partie.