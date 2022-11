Mannheimer Morgen Plus-Artikel Dinnershow Palazzo-Produzent Gregor Spachmann: „Wir haben jeden Tag die Hütte voll“

Die Palazzo-Shows sind bislang an jedem Abend ausverkauft. Die Investoren wollen die Rekordbesucherzahl aus den Jahren vor Corona übertreffen und spielen erstmals in der Palazzo-Geschichte auch an einem ansonsten immer spielfreien Montag