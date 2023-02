Online-Vorstellung der neuen Verkehrsplanung im Sportpark Feudenheim

Mannheim. Wegen der entstehenden Radschnellverbindung Heidelberg -Mannheim und der Neugestaltung des Sportparks Feudenheim muss die Straße „In der Anlage“ ausgebaut werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, seien Änderungen und Anpassungen der heutigen Verkehrsführung nicht nur dort, sondern auch bei der Verbindungsstraße zwischen den Straßen „In der Anlage“ und „Am Neckarkanal“ nötig. Davon seien auch die angrenzenden Vereine betroffen. Um über die Planungen zu informieren, lädt die Stadtverwaltung am Mittwoch, 8. Februar, um 18 Uhr, zu einer Online-Veranstaltung ein. Der Grundsatzbeschluss steht dann in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik und des Betriebsausschusses Technische Betriebe zur Beratung.

Eine Anmeldung für die Online-Veranstaltung ist unter d4.kontakt@mannheim.de notwendig. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger seien dazu eingeladen, so die Stadtverwaltung.

