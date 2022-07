Offenes Chorsingen in Mannheimer Innenstadt

Mannheim. An diesem Freitag, 8. Juli, lädt die Mannheimer Liedertafel von 18 bis 19.30 Uhr zum kostenlosen Offenen Chorsingen in ihre Räumlichkeiten im K 2, 31-32 ein. Das Unter der Leitung von Lena Herber und Katharina Linn (Klavier) können Singbegeisterte mit und ohne Chorerfahrung gemeinsam musizieren. Eintritt frei. Um eine formlose Anmeldung unter kontakt@mannheimer-liedertafel.de wird gebeten. Weitere Termine sind am 16. September, 21. Oktober, 18. November und 9. Dezember.

