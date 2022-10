Offener Sonntag in Mannheimer Innenstadt

Mannheim. Bummeln in besonderer Atmosphäre, viele zusätzliche Angebote, spezielle Märkte und Musik – das bietet heute der verkaufsoffene Sonntag in der Mannheimer Innenstadt zwischen 13 und 18 Uhr.

Anlass ist die Verleihung der Marktrechte im September 1613. Daher gibt es neben den Angeboten der geöffneten Geschäfte spezielle Märkte, organisiert von der Event & Promotion Mannheim GmbH. Auf dem Marktplatz in G 1 präsentiert das Team um Marco Spoelder den bundesweit beliebten Stoffmarkt als großem Treffpunkt für Hobbyschneider. An mehr als 130 Ständen werden die neuesten Stoffe und Kurzwaren angeboten. Auf dem Kunstmarkt auf dem Paradeplatz im Herzen Mannheims reicht das Angebot von handgefertigtem Schmuck über Fotografien, Skulpturen, Bilder und vieles mehr aus allen Bereichen der Kunst und des Kunsthandwerks, wobei die dortigen Stände schon ab 11 und bis 18 Uhr geöffnet sind. Zusätzlich entsteht von 13 Uhr bis 18 Uhr auf dem Paradeplatz ein kleiner Lebensmittelmarkt, bestückt von Mannheimer Wochenmarkthändlern. Auf die Kapuzinerplanken lockt der traditionelle Herbstmarkt sowie von 14 bis 17 Uhr Musik bei „Jazz im Quadrat“ mit der von Thomas Siffling kuratierten Ella & Louis Jazzband.

Nach dem Verkaufsoffenen Sonntag bietet sich noch ein Besuch in der Neckarstadt an. Die Oktobermess auf dem Neuen Meßplatz, an diesem Tag von 13 Uhr bis 23 Uhr geöffnet, bietet ein mit 55 Metern besonders hohes und komfortables Riesenrad, eine Achterbahn und viele andere Fahrgeschäfte, attraktive Gewinne bei Verlosungen, abwechslungsreiche süße wie herzhafte Genüsse sowie viele Gelegenheiten zum gemütlichen Verweilen.