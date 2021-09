Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz ist mit der Internationalen Weltbürgermeisterauszeichnung 2021 (World Mayor International Award) geehrt worden. Kurz wurde für sein Engagement und seine Zusammenarbeit mit Städten auf der ganzen Welt ausgezeichnet, hieß es in einer Mitteilung der City Mayor Foundation in London am Montag. Demnach sei sich Kurz bewusst, dass die lokale Regierung durch die

...