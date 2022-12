Medizin Neuer Kaiserschnitt-OP am Universitätsklinikum Mannheim

Immer mehr werdende Eltern entscheiden sich für eine Geburt in der Mannheimer Uniklinik (UMM). Seit Mitte Dezember finden dort geplante Kaiserschnitte in einem neuen Sectio-OP in unmittelbarer Nähe zum Kreißsaal statt