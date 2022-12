Neuer Fahrradweg in Mannheim-Feudenheim eröffnet

Mannheim. Mannheim hat seit Freitag eine neue Fahrradstraße: Der Umbau der Straße Neckarplatt in Mannheim-Feudenheim wurde am Freitag abgeschlossen. Wie die Stadt mitteilt, liefen die Bauarbeiten in diesem Bereich des Radschnellweges Mannheim-Viernheim-Weinheim seit Mitte Juni. Im Zuge der Baumaßnahme pflanzte die Stadt außerdem 25 neue Bäume.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die neue Verkehrsführung trennt den Verkehr der Fahrradfahrer von Fußgängern, die nun die Feudenheimer Straße über einen oberirdischen Übergang queren. Die sanierte Unterführung unterhalb der Feudenheimer Straße steht uneingeschränkt Radfahrern zur Verfügung. Nach dem Ende der Bauarbeiten ist die Feudenheimer Straße nun für Autofahrer wieder zweispurig befahrbar.

Die Neuordnung des Verkehrs an der Straße Neckarplatt hat ca. 4,8 Millionen Euro gekostet. Die Radschnellwegverbindung wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur finanziell gefördert.