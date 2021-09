Musical über das Leben von Joy Fleming bei der Buga in Mannheim

Mannheim. Bei der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim wird ein Musical uraufgeführt, das dem Leben der verstorbenen Sängerin Joy Fleming gewidmet sein wird. An 15 Abenden wird das Musical auf der Hauptbühne auf dem Spinelli-Gelände zu sehen sein, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Für Besucherinnen und Besucher der Buga entstehen dabei keine zusätzlichen Kosten.

Initiator des Musical-Projekts ist Thorsten Riehle, Capitol-Geschäftsführer und 2. Vorsitzender der Mannheimer Runde, mit der die Buga-Gesellschaft das Stück gemeinsam produziert. Das Musical sei inspiriert vom Leben Flemings sein, erklärte Riehle und sagte weiter: „Mit dem Tod von Joy Fleming hat unsere Stadt eine Mannheimer Ikone, eine künstlerische Botschafterin und eine gesellschaftliche Integrationsfigur verloren. Ich persönlich musste mich von einer engen Freundin und vertrauten Weggefährtin verabschieden. Umso mehr war es mir ein Anliegen, das Andenken an Joy auf eine neue Ebene zu heben.“

Bernd Fleming, Sohn der 2017 im Alter von 72 Jahren verstorbenen Sängerin, unterstützt das Projekt. „Mir war immer bewusst, dass die Lieder und das ganze Wesen meiner Mutter im Laufe der Jahrzehnte zu einem tief verwurzelten Kulturgut des Mannheimer Alltags geworden sind“ betonte Fleming. Mit dem Musical soll eine Form der Würdigung und Fortführung ihres künstlerischen Erbes gefunden werden. „Dazu gehört auch, dass die zeitlosen Interpretationen von Joy Fleming mit einer neuen Aktualität aufgeladen werden“, erklärte Fleming zum Stück über seine Mutter.