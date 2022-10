„MM im Dialog“: Redakteure im Gespräch auf den Kapuzinerplanken

Mannheim. Wenn am Samstag und Sonntag unter anderem mit „Jazz im Quadrat“ eine Reihe von Konzerten die Innenstadt beschallt, ist der „MM“ nicht weit. Denn nach dem Stand bei der Automeile in der Innenstadt vor einigen Wochen geht die Reihe „MM im Dialog“ am ersten Oktober-Wochenende weiter. Dann warten mit Jörg-Peter Klotz und Ralf-Carl Langhals aus der Kulturredaktion, zwei Kenner der Mannheimer Musikszene, auf Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern. Außerdem stellt sich Lokalchef Florian Karlein den Fragen. Was man den Redaktion schon immer mal sagen wollte, Hintergründe aus dem journalistischen Alltag erfahren oder einfach mit den drei Redakteuren des „Mannheimer Morgen“ plaudern – möglich ist das am Samstag, 1. Oktober, zwei Stunden lang von 12 bis 14 Uhr auf den Kapuzinerplanken.

