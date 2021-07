Michael Scheidel zur „Verdienten Persönlichkeit des Mannheimer Sports 2020“ geehrt

Mannheim. Michael Scheidel ist zur „Verdienten Persönlichkeit des Mannheimer Sports 2020“ geehrt worden. Coronabedingt wurde der jahrelange Sportkreisvorsitzende in kleinem Kreis von Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer ausgezeichnet, teilte die Verwaltung am Mittwoch mit. Scheidel habe "durch sein Wirken und seine Leistungen die Mannheimer Sportgeschichte mitgeprägt", betonte Eisenhauer. Nun haber er die höchste sportliche Auszeichnung der Stadt erhalten. „Sie geht an Persönlichkeiten, die sich über viele Jahre in ehrenamtlicher Funktion um das Sportgeschehen in Mannheim verdient gemacht haben", so der Sportbürgermeister weiter. Zu diesem Personenkreis zähle auch Scheidel.

Als Sportkreisvorsitzender sei Scheidel Ansprechpartner der Mannheimer Sportvereine und der Stadt Mannheim gewesen, hieß es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Auch bei seiner langjährigen Tätigkeit als sachkundiger Einwohner im Sportausschuss habe er das Sportgeschehen in Mannheim geprägt.

Scheidel erhielt von Eisenhauer neben der Plakette noch bedruckte Golfbälle. Zudem gratulierten ehemalige verdiente Persönlichkeiten per Videobotschaft.