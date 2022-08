Die Polizei hat am Mittwochmorgen in Mannheim-Schwetzingerstadt einen Fahrraddieb auf der Flucht erwischt und festgenommen. Wie die Polizei berichtet, hatte zuvor ein Zeuge den Mann gegen 3 Uhr bei der Polizei gemeldet. Er sei gerade dabei, in der Heinrich-Lanz-Straße ein Fahrradschloss mit einer Akkuflex aufzuschneiden.

Die sofort entsendete Streife konnte kurz darauf den Verdächtigen

...