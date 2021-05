Der seit den 1920er Jahren kanalartig ausgebaute Neckar soll wieder wilder und natürlicher werden - und das abschnittsweise bereits bis zur Bundesgartenschau im übernächsten Jahr. Der Hauptausschuss des Gemeinderats berät an diesem Dienstag über die Vorlage zur Renaturierung des Neckars und des Gewässerlaufs in der Feudenheimer Au. In der kommenden Woche steht dann die Beschlussfassung auf der

...