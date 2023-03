Mannheimer Maimarkt: Vorverkauf startet

Mannheim. Vom 29. April bis 9. Mai findet in diesem Jahr der Maimarkt Mannheim statt. Wie die Mannheimer Ausstellungs-GmbH mitteilt, können ab 13. März ermäßigte Karten gekauft werden.

Der Maimarkt ist die größte Regionalmesse in Deutschland. In der Halle des Handwerks zeigen 17 Gewerke, was sie zu bieten haben. Die Metropolregion präsentiert Ausflugsziele und ÖPNV-Verbindungen. Feuerwehren und Rettungsdienste laden ins Bevölkerungsschutz-Mobil und geben Tipps für den Alltag.

In der Baden-Württemberg-Halle lässt Koch Eberhard Braun raffinierte Leckereien aus regionalen Produkten verkosten. Kreative Gründer sind in der Sonderschau „Die Höhle der Löwen“ zu Gast. Sportlich ausprobieren darf man sich auf dem Mobilcourt zum Beispiel bei Bubble-Fußball.

In mehreren Tierzelten gibt es Sonderschauen, zudem gehören Medizin-Vorträge, Bekannte Namen aus der regionalen Kulturszene und ein Reitturnier zum Maimarkt-Programm.

Die ermäßigten Karten kosten für:

Erwachsene 7 Euro (statt 10 Euro an der Tageskasse)

Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren 4,50 (statt 7 Euro)

Wer mit Bus und Bahn zum Maimarkt kommt, zahlt für Maimarkt-Eintritt einschließlich Hin- und Rückfahrt nur 12,00 Euro. Dieses VRN-Maimarkt-Ticket ist für Kinder für 6,50 Euro zu haben. Die Vorverkaufsstellen sowie weitere Infos gibt es hier.