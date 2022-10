Mannheimer Morgen Plus-Artikel Lehrerversorgung Mannheimer Eltern schildern Kultusministerin drastische Zustände

Lehrerversorgung bei 69 Prozent: So sieht es derzeit an der Eugen-Neter-Förderschule aus. Wie sich das konkret auswirkt, schildern Elternvertreterinnen der Kultusministerin in drastischen Worten. Wie will sie das Problem angehen?