Mannheim seit Dienstag im Buga-Gewand

Mannheim. Seit Sonntagabend ist es offiziell und seit Dienstagvormittag auch in Mannheim weithin sichtbar. Wie der Veranstalter mitteilte, entrollten Oberbürgermeister Peter Kurz und Michael Schnellbach am Rathaus nun auch die Buga-Fahnen. Bereits seit Sonntag ist Mannheim die offiziell amtierende Buga-Stadt. In 548 Tagen eröffnet die Bundesgartenschau in Mannheim ihre Tore für Besucherinnen und Besucher.

Um den Wasserturm am Friedrichsplatz zieren seit Dienstag Buga-Banner die Bauzäune. Am Rathaus wurden die amtlichen Buga-Fahnen der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft (DBG) zwischen zwei pinken Buga 23-Disteln entrollt.

„Mannheim ist jetzt ganz offiziell Buga-Stadt 2023. Unsere Buga 23 wird nicht „nur“ eine Ausstellung für Gartenbau sein, sondern das Kernstück eines ökologischen Stadtentwicklungsprozesses, der Mannheim nachhaltig verändern wird“, erklärte Kurz.

Groß ist die Freude auch bei Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Buga 23 Mannheim: „Die symbolische Staffelübergabe war der Meilenstein 2021 für uns. Jetzt sind wir ganz offiziell die amtierende Buga-Stadt. Dieser symbolträchtige Akt wird eine enorme Kraft entwickeln – ins Innere des Buga 23-Projekts und auch nach außen, weit über die Grenzen von Stadt und Region hinaus.“

Die Bundesgartenschau wird an 178 Tagen vom 14. April bis 8. Oktober 2023 in Mannheim stattfinden und auf Spinelli und im Luisenpark über 100 Hektar Fläche bespielen. Die beiden Ausstellungsgelände werden für die Dauer der Buga 23 mit einer Seilbahn über den Neckar hinweg verbunden sein.