Mannheim macht bei der Earth Hour mit

Die Klimaschutzagentur Mannheim ruft wieder alle Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen, Vereine und Initiativen dazu auf, am Samstag, 25. März, die Lichter auszumachen – und damit ein Zeichen für mehr Klimaschutz zu setzen.

An diesem Tag findet wieder die Earth Hour statt, eine weltweite Umweltschutzaktion vom World Wide Fund For Nature (WWF), an der sich die Stadt Mannheim bereits seit 2012 beteiligt. Von 20.30 bis 21.20 Uhr an diesem Tag schalten Menschen auf der ganzen Welt das Licht aus, auch die öffentliche Beleuchtung in teilnehmenden Orten und Städten wird dann abgestellt. Wie es in der Pressemitteilung der Stadt heißt, werden dann auch in Mannheim die Beleuchtungen zahlreicher Außenfassaden ausgeschaltet. Zusätzlich wolle man das Augenmerk auf den Kerngedanken des Events lenken: die klimatischen Veränderungen.

Kreative Ideen einreichen

Wie bereits im vergangenen Jahr sind Unternehmen, Vereine und Initiativen, aber auch Privatpersonen in Mannheim aufgerufen, die Klimagrafik „Warming Stripes“ (Erwärmungsstreifen) mit Alltagsgegenständen nachzubauen und – sofern vorhanden – etwa in ihren Verkaufsräumen auszustellen.

Die Grafik zeigt 140 Streifen in den Farbtönen von blau zu rot an einer Zeitlinie von 1881 bis heute. Während in den frühen Jahren – um 1900 – die blauen Streifen dominieren, sind es heute ganz klar die roten bis dunkelroten Farbtöne. Die Aussage, die dahinter steckt, ist klar: Es wird wärmer.

Beim Nachbauen der „Warming Stripes“ sei der Kreativität keine Grenzen gesetzt, heißt es in der Mitteilung. Wer auf der Suche nach Inspiration ist, erhält diese etwa unter www.klima-ma.de – auf der Seite lassen sich Ideen und Umsetzungen aus 2022 betrachten. Diese reichen vom Werkzeug eines Energieberaters und Experten für Heizungstechnik über farblich sortierte Bücher- und Plattenregale im Einzelhandel bis hin zu sortierten Kleiderstangen und Kosmetikartikeln in Privathaushalten. Die Klimaschutzagentur freut sich auch dieses Jahr wieder über Fotos – via info@klima-ma.de oder über eine Verlinkung auf Social Media unter @klimaschutzagentur.mannheim (Facebook und Instagram).

Außerdem will die Klimaschutzagentur über die schon heute vor Ort spürbaren Folgen des Klimawandels ins Gespräch kommen. Sie führt deshalb eine Umfrage durch. Dabei geht es um Fragen wie: Wo in Mannheim sieht man bereits Zeichen der klimatischen Veränderungen? Wie hat sich durch die Klimakrise der Arbeitsalltag verändert? Teilnehmen können alle Mannheimerinnen und Mannheimer sowie alle Initiativen, Organisationen und Unternehmen vor Ort. Unternehmen und Einrichtungen, die bei der Earth Hour mitmachen möchten, werden gebeten, sich unter www.klima-ma.de anzumelden – sie werden dann in die Unterstützergalerie auf der Website der Klimaschutzagentur aufgenommen sowie beim WWF angemeldet. Auf obenstehender Seite findet sich auch die Links zur Umfrage.