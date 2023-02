17.30 Uhr. Typische Feierabendzeit. Aber wirkliche Ruhe haben viele um diese Uhrzeit vorerst noch nicht: Etwa steht noch der Heimweg im Auto an. Vielleicht müssen die Kinder zum Sportverein gebracht werden. Oder das Abendessen muss auf den Tisch - und danach gibt es noch Kleinigkeiten im Haushalt zu erledigen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der neue „MM“-Podcast „ Mannheim kompakt“ will Nachrichten aus Mannheim und der Metropolregion für genau diese Zeit kurz nach Feierabend bereitstellen - schnell, nebenbei, auf das Wichtigste komprimiert. Der Podcast erscheint fortan montags bis freitags um 17.30 Uhr im Internet auf www.mannheimer.morgen.de und auf allen bekannten Podcast-Plattformen: Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music und Co. Eine Folge von „Mannheim kompakt“ dauert drei bis fünf Minuten und kann auf Abruf angehört werden. Das Angebot ist kostenlos.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Die Inhalte des Podcasts stellen die Redakteurinnen und Redakteure des „MM“ zusammen. Sie fassen die längeren Berichte, die die Reporterinnen und Reporter recherchiert haben, zu einer kurzen Nachrichtenmeldung zusammen. „Mannheim kompakt“ ähnelt dann den typischen Radionachrichten - nur mit einem klaren Fokus auf lokale und regionale Inhalte.

Schneller als manuelle Produktion

Das Besondere: Künstliche Stimmen sprechen die Nachrichten ein. „Katja“ und „Conrad“ wechseln sich beim Vortragen ab. Für den Podcast arbeitet die Redaktion mit dem Düsseldorfer Unternehmen „storyflash“ zusammen. Redakteurinnen und Redakteure tippen die Meldungen in das System von „storyflash“ ein. Aus den Textbausteinen wird mit der Technologie des Text-to-Speech-Anbieters „Aflorithmic“ dann ein gesprochener Text erzeugt.

Die Künstliche Intelligenz (KI) von „storyflash“ erstellt aus dem dem gesprochenen Text und weiteren Tondateien, unter anderem der Intromusik, dann eine harmonische Nachrichten-Sendung - ganz so, wie sonst ein Mensch die einzelnen Teile zusammenschneiden würde. Nur eben sehr viel schneller. „Geschwindigkeit ist ein großer Vorteil für die Verlage, die mit uns zusammen arbeiten“, erklärt Pascal Hohmann, Gründer von „storyflash“. Der manuelle Aufwand einer Podcast-Produktion, also das Einsprechen im Studio und der Schnitt, entfallen. „Und beim Hörer auf der anderen Seite kommen die Nachrichten aktuell an“, so Hohmann.

Künstliche Stimmen auch bei Sprachassistenten und Navigationssystemen

Seit Beginn des Hypes um „ChatGPT“, einer Anwendung, die aus ein paar Stichpunkten Texte erzeugen oder nahezu wie ein Mensch auf Fragen antworten kann, sind die Chancen und Risiken von KI in aller Munde. „Künstliche Intelligenz gehört heute schon viel mehr zu unserer alltäglichen Lebenswirklichkeit, als wir es mitunter wahrnehmen“, erklärt Karsten Kammholz, Chefredakteur des „MM“. Sprachassistenten wie „Siri“ und „Alexa“ sprechen mit synthetischen Stimmen. „An die Ansagen von Navigationssystemen wie Google Maps im Auto hat man sich mittlerweile gewöhnt“, so Hohmann, „künstliche Stimmen werden nicht mehr als störend empfunden. Auch kleinere Aussprachefehler verzeihen die Nutzerinnen und Nutzer“.

Dem „MM“ ist es wichtig, dass die gesprochenen Texte im Nachrichten-Podcast flüssig klingen: Bei „storyflash“ gibt es ein Wörterbuch, in dem sich die korrekten Aussprachen von Mannheimer Straßennamen oder wichtigen Persönlichkeiten des Stadtgeschehens festlegen und einspeichern lassen.

‚Mannheim kompakt‘ ist zwar technisch und organisatorisch ein Novum für die MM-Redaktion. Aber klar ist: Die Redaktion formuliert die Nachrichten und stellt sie in gewohnter Qualität zusammen. Karsten Kammholz "MM"-Chefredakteur

„MM“-Chefredakteur Kammholz ist gespannt, wie „Mannheim kompakt“ von Nutzerinnen und Nutzern angenommen wird: „Unser neues, werktägliches Podcast-Angebot ist die ideale Ergänzung für diejenigen, die am frühen Abend schnell und kompakt über Nachrichten aus Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar informiert werden wollen. ‚Mannheim kompakt‘ ist zwar technisch und organisatorisch ein Novum für die MM-Redaktion. Aber klar ist: Die Redaktion formuliert die Nachrichten und stellt sie in gewohnter Qualität zusammen.“

Mannheim kompakt ist auch auf folgen Podcast-Plattformen verfügbar:

Spotify

Apple Podcasts

Deezer

Amazon Music