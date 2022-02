Mannheim jetzt Zielort der Seidenstraße

Die grüne Fahne wird geschwenkt, schwerfällig setzt sich der Güterzug in Bewegung. Es ist halb zehn am Freitagmorgen in Mannheim und halb fünf am Nachmittag in Qingdao, Mannheims Partnerstadt, einer chinesischen Küstenmetropole südlich von Peking. 12 308 Kilometer liegen vor dem Zug, der 100 Container geladen hat, in spätestens 22 Tagen wird er in Mannheim eintreffen. Bereits gestern ist ein weiterer Zug in umgekehrter Richtung gestartet, von Mannheim nach Qingdao, am 11. März soll dieser am Ziel seiner Reise sein, die ihn durch Polen, Belarus, Russland und die Mongolei führt.

„Wenn man verbunden ist, hat man in der fernen Welt auch Freunde“, sagt Li Gang, der eine chinesische Organisation zur internationalen Zusammenarbeit vertritt, zur feierlichen Einweihung der Zugverbindung. Eine virtuelle Konferenz überträgt die Zeremonie auch nach Mannheim, wo Norbert Egger, bis 2005 Mannheims Erster Bürgermeister und Ehrenbürger Qingdaos, die Abfahrt mitverfolgt. Dass Mannheim und die Neun-Millionen-Einwohner-Metropole Qingdao seit 2016 Partnerstädte sind, hat mit den Ausschlag für die Wahl der Route gegeben. „Die Stadtverwaltung Qingdao hat den expliziten Wunsch an die Stadt Mannheim herangetragen, diese Verbindung von und nach Mannheim zu etablieren“, erklärt Sprecherin Monika Enzenbach.

Und so betonen die Redner denn auch die Bedeutung der Zugverbindung für die Förderung der Freundschaft, aber auch für den Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen. „Zwischen chinesischen Unternehmen und Deutschland bestehen enge Handelsbeziehungen“, betont der Vize-Bürgermeister von Qingdao, Qingguo Xue. Die neue Zugverbindung werde die Partnerschaft weiter festigen. Auch Egger unterstreicht: „Die Städte rücken noch enger zusammen.“

Chongqing-Route eingestellt

Der Ausbau des Güterverkehrs zwischen China und Europa ist Teil der Seidenstraßen-Initiative, eines ambitionierten Projekts, das Chinas Präsident Xi Jinping vor zehn Jahren erstmals erwähnte. Inzwischen hat die Regierung in Peking 100 Milliarden US-Dollar in Infrastrukturprojekte investiert, die unter der Überschrift „Belt and Road“ firmieren, und sich auf diese Weise nicht nur den Zugang zu Märkten gesichert, sondern auch Chinas Streben nach Einfluss unterstrichen. So ist die Verbindung zwischen Qingdao und Mannheim nur eine unter vielen. Laut dem Logistikdienstleister Cosco, der China Ocean Shipping Company, die auch die jetzt neu eingeweihte Route betreibt, sind allein im Jahr 2021 mehr als 15 000 Züge zwischen China und der EU verkehrt.

Eine Strecke ist allerdings nicht mehr dabei: die zwischen Chongqing und Mannheim, die erst im Oktober 2018 eingeweiht worden war, bald aber wieder einschlief. Wie lang Mannheim-Qingdao im Programm bleiben wird? „Das hängt von der Nachfrage ab, wir wünschen uns eine regelmäßige Verbindung und werden versuchen, so viel Kunden wie möglich für die Strecke zu akquirieren“, erklärt ein Cosco-Sprecher. Monika Enzenbach betont, dass es nicht Ziel der Stadt sei, dass eine bestimmte Stadt oder Region in China angefahren wird. „Vielmehr ergibt sich dies als Ergebnis von Angeboten von Transportdienstleistern einerseits und der Nachfrage der hiesigen Unternehmen andererseits.“

Vorteil liegt in der Zeitersparnis

Einer dieser Nachfrager ist die BASF – diese hat aktuell einen ganzen Zug in der Gegenrichtung von Qingdao ins Kombiterminal Ludwigshafen gebucht. „Für uns ist der Güterzugverkehr eine interessante Option“, sagt BASF-Sprecherin Valeska Schößler. Der logistische Vorteil des Bahnverkehrs liegt in der Zeit. Waren via Seeweg zu transportieren, dauert länger. „Durch die Covid-Pandemie und die Engpässe in der Seefracht wird der Containerverkehr per Bahn stark nachgefragt“, weiß Stella Metzger, Asien-Expertin bei der IHK Rhein-Neckar. Gleichzeitig spielten Klimaschutzaspekte eine Rolle. Aufgrund der deutlich geringen Frachtkapazitäten im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern bleibe der Schienenverkehr aber ein Nischenangebot. Metzger verweist auf das derzeit weltweit größte Containerschiff – darauf passen so viele Container wie auf 300 Güterzüge.