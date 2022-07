Mann überfallen

Ein 36-Jähriger ist am frühen Freitagmorgen in Mannheim-Almenhof angegriffen und bestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde er zwischen drei und sieben Uhr von bislang unbekannten Tätern im August-Bebel-Park von hinten gestoßen und anschließend ins Gesicht geschlagen. Die Täter traten gegen den am Boden liegenden 36-Jährigen und flüchteten mit seinem Geldbeutel. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und erste Spuren gesichert, welche nun ausgewertet werden. Die Hintergründe der Tat sind bislang ungeklärt. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich unter Rufnummer 0621/174-4444 zu melden. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1