Mann überfällt Tankstelle in Mannheim mit Machete

Mannheim. Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen gegen 7.15 Uhr mit einer Machete bewaffnet eine Tankstelle in der Waldstraße in Mannheim überfallen und Bargeld von der Kassiererin verlangt. Wie die Polizei mitteilte, weigerte sich die Frau jedoch, Geld herauszugeben. Ein Kunde, der sich zum Zeitpunkt des Überfalls im Verkaufsraum aufhielt, sprach den Täter an, der kurz darauf ohne Beute flüchtete. Die Fahndung nach dem Mann blieb ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht weitere Zeugen und Hinweisgeber. Der Täter ist männlich, zwischen 20 und 25 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß, von normaler Statur. Er hat einen blonden Flaum auf der Oberlippe und trug einen graumelierten Kapuzenpullover mit schwarzen Streifen auf den Schultern, eine schwarze Schildkappe und darüber die Kapuze sowie helle Jeans, Turnschuhe und weiße Socken. Der Mann sprach Deutsch. Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 0621/ 1744444 an die Ermittler wenden.