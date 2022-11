Mann am Mannheimer Paradeplatz mit Messer verletzt

Mannheim. Ein 24-jähriger Mann ist am Donnerstagnachmittag am Mannheimer Paradeplatz mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, konnte ein 17-jähriger Tatverdächtiger gegen 12.50 Uhr in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen werden. Die Tat wurde durch einen Videobeobachter im Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums verfolgt. Laut Polizei konnte der Verdächtige mithilfe von Zeugen an der Haltestelle Akademiestraße ausfindig gemacht und festgenommen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannheimer Polizei sucht Zeugen

Der 24-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und konnte diese nach seiner Behandlung noch am Donnerstagnachmittag wieder verlassen.

Die Hintergründe zu der Tat sind noch unklar. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen. Zeugen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 zu melden. Hilfreich könnten dabei auch Videoaufnahmen sein, die Passanten mit ihren Handys von der Tat gefertigt haben.