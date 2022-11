Hugo Adler, geboren 1894, war nicht nur Kantor an der Hauptsynagoge in Mannheim. Er war auch jüdischer Religionslehrer am „alten Moll“, der dort „israelitischen Religionsunterricht“ erteilte, solange dies möglich war. In Folge der Novemberpogrome 1938 wurde er verhaftet und im KZ Dachau inhaftiert. Ende 1938 gelang ihm die Flucht in die USA, wo er an Weihnachten 1955 verstarb.

Diese

...