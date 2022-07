Licht- und soundgewaltige Tanzperformance im Alten Stromwerk

Mannheim. „Xe, Ze, Ve, E, Te, Sie, Thon, Tey, Ey, Per, Peh, Fae…. Sprache schafft Bewusstsein und verstärkt Stereotypen, aber was ist, wenn der Wortschatz nicht ausreicht, um die eigene Identität zu beschreiben?“, heißt es in der Ankündigung der Multimedia-Tanzproduktion „XE [zi:]“, die am Donnerstag, 28. Juli um 20 Uhr im Alten Stromwerk (Fardelystraße 1-3) stattfindet. Licht- und soundgewaltig geht es bei dem Werk von Darja Reznikova von SoBoProductions zu - und das Thema ist aktueller denn je. So beschreiben die Künstlerinnen und Künstler: „Frau, Mann, beides oder keines von beiden… Es ist schwierig, mit Worten zu beschreiben, was schon lange Realität ist.“ Und sie fragen sich weiter: „Was machen Worte mit uns und welchen Einfluss hat die Sprache auf die geschlechtliche Orientierung? Wie erleben und wahrnehmen wir Menschen in Bezug auf die verwendeten Pronomen? Wie setzen sich bestimmte Bedeutungen eines Wortes durch und welchen kulturellen, politischen und ethischen Einfluss haben diese auf uns und unseren Körper?!“

Die Tanzinstallation, bei der es in Gruppen durch die Räume des Alten Stromwerks geht, entstand in Zusammenarbeit mit den Künstlern Miriam Markl, Lorenzo und Cecilia Ponteprimo, Anthony Selwyn, Marco Labellarte, Felix Chang, Llewellyn Mnguni, João Kreth d’Orey, Sabio Janiak, Johanna Denke und "Gothamfotografia". Dramaturgin ist Angela Wendt. Ein interaktiver Tanzfilm setzt sich dabei transdisziplinär und multimedial mit oben genannten Themen auseinander.

Das Projekt wird gefördert durch das Nationale Performancenetz Stepping out und durch den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien im Rahmen der Initiative „Neustart Kultur“. Zudem wird es unterstützt und gefördert durch das Kulturamt Mannheim und die Landesbank Baden-Württemberg, so die Organisatoren.

Es gilt ein solidarisches Preissystem mit entweder 8 Euro, 12 Euro, 16 Euro oder 24 Euro, so das Kollektiv. Karten erwerben kann man unter www.sobopro.com/events