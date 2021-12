Im Totschlagsprozess am Mannheimer Landgericht ist am Mittag das Urteil gefallen. Der angeklagte 23-Jährige wurde wegen Totschlags zu acht Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Außerdem ordnete das Gericht die Therapie in einer Entzugseinrichtung an. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass er im April im Alkoholrausch einen Kumpel so lange strangulierte, bis dieser erstickte. Ein weiterer

