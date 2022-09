Kurstermine in Mannheimer Hallenbädern buchbar

Mannheim. Ab Dienstag, 20. September, 10 Uhr, können wieder Aqua- und Wassergewöhnungskurstermine in den Mannheimer Hallenbädern über die jeweils angebotenen Flex-Mehrfachkarten gebucht werden.

Auch im Hallenbad Waldhof-Ost werden Kurse angeboten. © Thomas Tröster

Der Fachbereich Sport und Freizeit der Stadt Mannheim wird laut Mitteilung über seine Webseite www.schwimmen-mannheim.de die Kurstermine der vier Mannheimer Hallenbäder – dem Gartenhallenbad Neckarau, dem Herschelbad sowie dem Hallenbad Vogelstang und dem Hallenbad Waldhof-Ost – im Buchungsportal veröffentlichen.

Beliebt sind Kurse für Kleinkinder

Die Aqua-Kurse sind ein beliebter Fitness- und Gesundheitssport und trainieren die Ausdauer, regen das Herz-Kreislauf-System an und fördern die Beweglichkeit, wie es in der Mitteilung heißt. Neben den in den Bädern angebotenen Aqua-Fitness-, Aqua-Power- und Aqua-Jogging-Kursen gibt es auch ein spezielles Kursangebot für adipöse Menschen. Gebucht wird über die Flex-Mehrfachkarte Aquakurse. Diese berechtigt zur fünfmaligen Teilnahme an allen angebotenen Aquakursen. Der Kunde ist über die Karte flexibel bei seiner individuellen Termin- und Ortswahl. Die fünf Termine sind frei über alle Bäder hinweg wählbar. Berücksichtigt werden müssen nur die jeweiligen Kapazitätsgrenzen der Kurse. Terminabsagen oder Verschiebungen können bis zu zwölf Stunden vor Kursbeginn von den Kunden vorgenommen werden. Die ein Jahr gültige Flex-Mehrfachkarte Aquakurse kostet 45 Euro inklusive Eintritt.

Besonders beliebt sind die Wassergewöhnungskurse für Kleinkinder. Die Kurse richten sich an Mannheimer Kinder im Alter von drei bis vier und fünf bis sechs Jahren. Die Kurse finden im Herschelbad, im Gartenhallenbad Neckarau sowie im Hallenbad Waldhof-Ost und auf der Vogelstang statt. Gebucht wird auch über die neue Flex-Mehrfachkarte Wassergewöhnung, die zur fünfmaligen Kursteilnahme inklusive Begleitung einer erwachsenen Person berechtigt, bei freier Termin- und Ortswahl und Umbuchungsoption bis zu zwölf Stunden vor Kursbeginn. Die ein Jahr gültige Flex-Mehrfachkarte Wassergewöhnung kostet 40 Euro inklusive Eintritt. Eine Vor-Ort-Buchung ist nicht möglich. Die Bezahlung erfolgt übersPortal.