Krätze auf Klinikum-Station

Auf einer Station im Klinikum ist die Krätze ausgebrochen. Das bestätigte auf Anfrage Philip Egermann, Sprecher der Universitätsmedizin. Da Krankenhäuser regelmäßig Patienten mit dieser ansteckenden Hautkrankheit – offiziell heißt sie Scabies – versorgen müssten, komme trotz aller Vorsichtsmaßnahmen immer wieder mal eine Übertragung vor. In einer Mail an den „MM“ erhobene Vorwürfe eines Lesers, auf den Ausbruch sei zu spät reagiert worden, wies Egermann zurück. Die Hygienebeauftragten seien umgehend eingebunden, das Gesundheitsamt informiert und mit diesem das weitere Vorgehen abgestimmt worden. Alle Kontaktpersonen habe man schnellstmöglich ermittelt und fachärztlich untersuchen lassen. In aller Regel könne Scabies erfolgreich mit Salbe behandelt werden. sma

