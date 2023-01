Kontodaten geklaut und Waren gekauft - Polizei Mannheim sucht mit Bild nach Betrüger

Mannheim. Mit einem Lichtbild sucht die Mannheimer Polizei nach einem Betrüger. Der Unbekannte soll durch vorgetäuschte Mails und Anrufe an die Kontodaten seiner Opfer gekommen sein und damit eine sogenannte digitale Bezahlkarte angelegt haben.

Wie die Polizei mitteilt, bezahlte der Unbekannte zunächst mittels dieser Karte am Donnerstag, 10. November, in einem Elektronikfachgeschäft in Hanau mehrere Artikel im Wert von mehr als 2000 Euro. Noch am selben Tag begab sich der Kriminelle nach Mannheim, um dort in einem Elektronikfachgeschäft im Stadtteil Sandhofen nochmals einzukaufen. Auch hier bezahlte er diverse elektronische Artikel im Gesamtwert von ebenfalls mehr als 2000 Euro mit der digitalen Karte.

Lichtbild des Täters veröffentlicht

Im Zuge der Ermittlungen konnte nach Auswertung einer Überwachungskamera ein Lichtbild des Täters erlangt werden, das an dieser Stelle abgerufen werden kann. Der Täter gibt nach Angaben der Polizei falsche Personalien an, sowie dass er in Bremen wohnhaft sei - eine solche Person sei jedoch nicht existent. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 0621/777690 zu melden.