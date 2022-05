Ob Espresso, Filterkaffee oder Coldbrew: Elisabetta Epping-Rossi liebt Kaffee. Sie trinkt täglich mehrere Tassen des edlen Bohnengetränks und hat keine Probleme, Qualitätskaffee von minderwertigen Kaffees zu unterscheiden. Optimale Bedingungen also für ihren Beruf als Rösterin. „Ich bin Genussmensch“, sagt sie und gießt aufgeschäumte Milch in eine Kaffeetasse, so dass ein Herzmuster entsteht.

...