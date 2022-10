Köche ehren schwäbischen Kabarettisten

Am Samstag haben sie eingekauft, am Sonntag in der Küche des MVV-Casinos vorgekocht und heute ab 15 Uhr stehen sie dort wieder am Herd: Am Montagabend lädt die Rustikale Feinschmeckerchuchi erstmals nach über zweieinhalbjähriger Corona-Pause wieder 111 handverlesene prominente Männer im MVV-Casino zum „Mannheimer Herrenessen“ ein. Dabei wird die „Mannheimer Kochschürze“ an den schwäbischen Kabarettisten Christoph Sonntag (Bild) verliehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 60-jährige, in Waiblingen geborene Künstler ist eigentlich diplomierter Landschaftsplaner. 2007 hat er seine „Stiphtung Christoph Sonntag gGmbH“ gegründet, um Kinder und Jugendliche für „Gesunde Ernährung Tisch & Kultur“ zu begeistern sowie kranken, behinderten Kindern „Herzenswünsche“ zu erfüllen.

Das ist der Grund für die schon 2019 – vor der Pandemie – beschlossene Ehrung, so Bert Schreiber. Der Chef der Mannheimer Chuchi, zugleich als Generalsekretär der „Confederation Culinaire Internationale“ Europas ranghöchster Hobbykoch, hat die Ehrung initiiert und organisiert sie seit über fünf Jahrzehnten.

Von den bisherigen Trägern der „Mannheimer Kochschürze“ haben Kunstturn-Meister Eberhard Gienger , Publizist Hugo Müller-Vogg, der frühere Ministerpräsident Roland Koch, Prinz Leopold von Bayern, der Ex-Arbeitgeberpräsident Dieter Hundt, Musiker Franz Lambert, Showmaster Max Schautzer und der langjährige Sternekoch Harald Wohlfahrt zugesagt.