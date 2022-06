Klimaaktivisten blockieren B37 in Mannheim - Straße wieder frei

Mannheim. Sechs Aktivisten der "Letzte Generation" in Mannheim haben am Montagmorgen die B37 blockiert, fünf ihnen hatten sich festgeklebt. Wie die Polizei mitteilt, befanden sie sich seit kurz nach 8 Uhr auf der Wilhelm-Varnholdt-Allee in Fahrtrichtung Innenstadt auf Höhe des Fußgängerübergangs Friedensplatz/Museumsstraße. Um 9.30 war die Blockade beendet und die B37 Richtung Innenstadt wieder frei. Der Rückstau betrug rund drei Kilometer bis zum Kreuz Mannheim. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1