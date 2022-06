Mannheimer Morgen Plus-Artikel Mannheim - Trotz fallender Spritpreise blieb an den Tankstellen, wie hier in Mannheim, das befürchtete Chaos aus Kleine Preise – großer Ärger: Niedrigere Spritkosten kommen an Mannheims Tankstellen an

Die seit Mittwoch geltende Steuererleichterung in Bezug auf die Spritpreise ist auch an den Tankstellen in Mannheim spürbar. © Christoph Blüthner