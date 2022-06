Katrin Schoppa-Bauer wird Kanzlerin an der Universität Mannheim

In gemeinsamer Sitzung haben am Freitag Senat und Universitätsrat Katrin Schoppa-Bauer zur neuen Kanzlerin der Universität Mannheim gewählt. Die Juristin übernimmt das Amt zum 1. Januar 2023 von Barbara Windscheid, die sich nach sechs Jahren als Kanzlerin in den Ruhestand verabschiedet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als zweitem hauptberuflichen Mitglied des Rektorats obliegt der Kanzlerin die Personal- und Wirtschaftsverwaltung der Universität. Sie ist zugleich Beauftragte für den Haushalt und Leiterin der Verwaltung. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre.

Katrin Schoppa-Bauer verfügt über viele Jahre Erfahrung in der Universitätsverwaltung und insbesondere in der Geschäftsführung. Nach einem Studium der Rechtswissenschaften an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz erfolgte das Referendariat in Kaiserslautern, Mainz und Wiesbaden. Nach dem Zweiten juristischen Staatsexamen arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Verwaltungswissenschaft, Entwicklungspolitik und Öffentliches Recht bei Rainer Pitschas in Speyer, wo sie 2011 erfolgreich promoviert wurde. Im selben Jahr übernahm sie die Geschäftsführung der Abteilung Rechtswissenschaft der Fakultät für Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim. 2018 wechselte sie für zwei Jahre in das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, bevor sie ihr Weg zurück an die Universität Mannheim führte: Hier leitet sie seit Anfang 2021 das Rektoratsbüro.