Karlein und Schmidhuber - die neuen "MM"-Lokalchefs stellen sich im Podcast "Mensch Mannheim" vor

Wie es passieren konnte, dass Florian Karlein zwar in Mannheim geboren, aber in Ludwigshafen aufgewachsen ist, und was den gebürtigen Schwaben Timo Schmidhuber vor vielen Jahren in die Quadratestadt verschlagen hat, verraten die beiden im Podcast „Mensch Mannheim“. Karlein ist seit 1. April der neue Leiter des Redaktionsteams Mannheim beim „MM“, Schmidhuber sein Stellvertreter – und beide waren zum ersten Mal im Podcast-Studio. Der eigentliche Moderator, Chefredakteur Karsten Kammholz, hält sich in der aktuellen Folge zurück und überlässt Karlein und Schmidhuber die Fragen und die Antworten.

„Mannheim ist eine spannende Stadt, die in Sachen Kultur, in Sachen Sport, aber auch in Sachen gesellschaftliche Vielfalt sehr viel bietet“, lobt der längst überzeugte Wahl-Mannheimer Schmidhuber. Zum Heimisch-werden hat für ihn auch das Café Mohrenköpfle in der Neckarstadt beigetragen – die Torten haben es dem 46-Jährigen angetan. Karlein lobt die Atmosphäre der Stadt: „Mannheim hat ein ganz tolles Flair“, sagt er. Und: „Für Familien bietet die Stadt total viel.“ Ganz oben auf der Ausflugsliste steht der Luisenpark. Mit dem Käfertaler Wald verbindet der 38-Jährige dagegen nicht nur Positives.

Im Podcast diskutieren Karlein und Schmidhuber auch über die Bundesgartenschau und wie nachhaltig die Großveranstaltung 2023 ist. Obwohl sie sich darauf freuen, wissen sie, dass es auch kritische Stimmen gibt – etwa Schmidhubers Zahnarzt. Darüber, wie es sich anfühlt auf Haussuche in Mannheim zu sein, berichtet Karlein, während Schmidhuber wegen der Neckarwiese neidisch nach Ladenburg blickt. Natürlich besprechen die beiden auch die derzeitige Situation der Ukraine-Geflüchteten in Mannheim. „Das Thema wird uns in den nächsten Monaten noch intensiv beschäftigen“, so Karlein.