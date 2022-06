Es war für sie „ein ganz besonderer Moment, den ich so schnell nicht vergessen werde“: Melis Sekmen, Bundestagsabgeordnete der Grünen, hat ihre Jungfernrede im Bundestag gehalten. Die 28-jährige Volkswirtschaftsstudentin sprach über die Entscheidung der Koalition, das zentrale Innovationsprogramm für den Mittelstand (ZIM) um 80 Millionen Euro aufzustocken, um Innovationen zu fördern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei schlug sie den Bogen von Erfindungen wie Auto, Fahrrad und Traktor („Als gebürtige Mannheimerin bin ich natürlich stolz darauf“) und ihre Erinnerung, wie sie als kleines Mädchen ihren Vater nach der Frühschicht am Benz-Werk abgeholt hat, bis zu heutigen Unternehmensgründern. Darauf habe sie sich „sehr gefreut und lange an der Rede gearbeitet“, so Sekmen: „Es war einfach ein tolles Gefühl, in der Herzkammer unserer Demokratie zu stehen und die Haushalterfolge, für die man die letzten Monate gekämpft hat, verkünden zu können“, sagt sie.