Junge Artisten kommen ganz groß raus

Seiltänzerinnen, die über ein dünnes Drahtseil balancieren, Jongleure, die Bälle und Diabolos durch die Lüfte wirbeln lassen, Akrobaten, die Menschenpyramiden bauen, Einradfahrer, die über die Bühne fegen oder Trapezkünstler, die wagemutige Kunststücke unter der Zirkuskuppel vorführen: In der Jahresshow des Zirkus Paletti zeigen die Kurskinder, was sie im vergangenen Jahr alles gelernt haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Woche lang, nämlich von Samstag, 18. März, bis Samstag, 25. März, präsentieren 400 kleine Artistinnen und Artisten im Alter von zwei bis 15 Jahren in insgesamt zehn Vorstellungen im großen Zirkuszelt ihr Können, heißt es in einer Pressemitteilung. Veranstaltungsort ist das Paletti-Zirkusgelände im Sportpark Pfeifferswörth, Im Pfeifferswörth 28a. Und wie es sich für eine Zirkusvorstellung gehört, gibt es im beheizten Zirkuscafé Popcorn, Würstchen, Kuchen und Getränke.

Die Vorstellungen der bunt kostümierten Paletti-Kurskinder werden dank der professionellen Licht- und Tontechnik zu einem großen und unterhaltsamen Spektakel, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Erstmalig findet am Samstag, 25. März, 20 Uhr, eine Open Stage statt – hier treten Jugendliche und Erwachsene ins Rampenlicht und zeigen ihre neuesten Nummern.

Tickets zum Einheitspreis von fünf Euro pro Show und Zuschauer ab drei Jahren sind online unter www.zirkus-paletti.de oder an der Tageskasse erhältlich. Die Öffnungszeiten der Tageskasse sowie Infos zu genauen Showzeiten und den Altersgruppen, die auftreten, stehen ebenfalls auf der Internetseite. Beim Besuch mehrerer Veranstaltungen gibt es laut Veranstaltern einen Kombirabatt.

Der Kinder- und Jugendzirkus Paletti hat rund 1700 Mitglieder. Derzeit trainieren mehr als 500 Kinder ab einem Jahr, Jugendliche und junge Erwachsene in mehreren Gruppen unter Anleitung der Trainerinnen und Trainer verschiedene Zirkuskünste, die vor Publikum präsentiert werden. Neben diesem Regelbetrieb gibt es viele Aktivitäten in Mannheim und Umgebung wie Schulprojekte, Ferienkurse, Zirkus-AGs an Schulen und soziale und inklusive Zirkusprojekte. red