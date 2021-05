Jetzt anmelden für Live-Konzert in der Alten Feuerwache

Mannheim. Wenn die Inzidenzzahlen und das Wetter mitspielen, ist es am Freitag endlich so weit: Es gibt in Mannheim wieder ein Konzert mit Live-Publikum. Sängerin Henny Herz und Schlagzeuger Nicholas Stampf eröffnen am 28. Mai, 19 Uhr, die Open-Air-Saison an der Alten Feuerwache. Die in Mannheim heimisch gewordene Münchnerin Elise Henriette Gröblehner hat ihren Künstlernamen zu Ehren der Schriftstellerin Henriette Herz gewählt, Gastgeberin eines wichtigen literarischen Salons im Berlin des 18. und frühen 19. Jahrhunderts. Bis zu 100 Zuschauer, die getestet, vollständig geimpft oder nachweislich genesen sein müssen, können sich per Mail unter info@altefeuerwache.com anmelden. An den Sitzplätzen gelten die üblichen Gruppenregelungen.

