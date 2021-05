Institut bietet Französischkurse in Pfingstferien an

Mannheim. Angesichts der aktuellen Situation brauchen manche Schüler und Schülerinnen zusätzliche Sprachpraxis, um nicht die Freude am Französischunterricht zu verlieren. Daher bietet das Institut Français (IF) für Mädchen und Jungs der 6. bis 9. Klasse in der ersten Woche der Pfingstferien Ferien-Fitmach-Kurse an. In ungezwungener Atmosphäre und einer kleinen Gruppe können die Jugendlichen Fragen klären, die im Schulunterricht offengeblieben sind, und so sprachlich am Ball bleiben. Die Kurse finden von Dienstag, 25., bis Freitag, 28. Mai, täglich jeweils 90 Minuten lang statt. Für die 6. und 7. Klassen startet der Kurs um 9 Uhr, für die 8. und 9. Klassen um 11 Uhr. Wer es zu den Angeboten zeitlich nicht schafft, kann einen individuellen Französisch-Kurs buchen. Alle Kurse finden online statt. Infos zu Terminen, Preisen und zur Anmeldung online unter www.if-mannheim.eu, per Mail an sprachkurse@if mannheim.eu oder telefonisch unter 0621/293 28 46. scho

