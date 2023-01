Insgesamt 210.000 Euro Schaden nach zwei Raser-Unfällen in Mannheim

Mannheim. Zwei 31-jährige Männer haben am Samstag jeweils die Kontrolle über ihre BMW verloren und Unfälle gebaut. Nach Angaben der Polizei sollen beide Männer ihre Autos zuvor stark beschleunigt haben.

Der erste BMW-Fahrer war zusammen mit seiner 36-jährigen Beifahrerin auf dem Parkring in Richtung Jungbusch unterwegs, als er auf Höhe von B7, 17 sein Fahrzeug derart schnell beschleunigte, dass er die Kontrolle über dieses verlor. Dabei kollidierte der BMW M5 mit einem Verkehrsschild, wodurch dieses komplett zerstört wurde. Zum Stillstand kam das Auto erst nach circa 70 Metern auf der Gegenfahrbahn. Sowohl Unfallverursacher als auch Beifahrerin wurden nicht verletzt. An dem BMW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.

Am Abend raste später dann der Fahrer eines BMW M5 durch die Hafenbahnstraße, als er auf Höhe der Hausnummer 76 die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und ins Schleudern geriet. Dabei wurden eine Werbetafel, eine DHL-Packstation sowie die Scheibe einer Tankstelle in Mitleidenschaft gezogen. An dem M4 entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 85.000 Euro. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 110.000 Euro. Auch dieser Autofahrer wurde nicht verletzt.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei sich melden.