Impulse für die Weltkirche

Ein Weltereignis in Karlsruhe strahlt auch etwas nach Mannheim aus: Einige Delegationen der 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK), die derzeit erstmals in Deutschland stattfindet, reisen von Karlsruhe aus in die Quadratestadt. Die Gruppen sind eingeladen zu Gottesdiensten, Hafenrundfahrt sowie einem Spaziergang zu Synagoge und Moschee.

„Mannheim ist mit Impulsen dabei“, freut sich der evangelische Dekan Hartmann, dass einige der rund 5000 Gäste von 350 Mitgliedskirchen aus 120 Ländern am Wochenende auch Programmpunkte in der Quadratestadt absolvieren. In geschlossenen Gruppen informieren sich Delegierte des ÖRK in der CityKirche Konkordien über diakonische und solidarische Kirche und erfahren bei einer Hafenrundfahrt vieles Engagement für weltweite Gerechtigkeit. Am Sonntagnachmittag absolvieren Delegierte einen interreligiösen Spaziergang durch die Innenstadt.

„Es ist ein Treffen, das inmitten von Krieg und tiefsten Krisen stattfindet. Christen aus allen Kontinenten kommen zusammen, um miteinander zu feiern und zu beten, sich kennenlernen und sich über Grundlagen unseres Glaubens, Lebens und Wirkens auszutauschen“, erläutert Hartmann den Hintergrund der Vollversammlung.

Ausstellung in Feudenheim

Die Bezirksgemeinde Mannheim lädt anlässlich der Vollversammlung mit dem Titel „Kirche im multikulturellen Quadrat“ zu zwei Gottesdiensten ein: Am Samstag, 3. September findet um 17 Uhr in der Hafenkirche (Jungbusch) ein Taizé-Gottesdienst mit anschließender Begegnung bei Fingerfood statt. Für Sonntag, 4. September um 10 Uhr bereitet die Friedenskirche (Schwetzinger Vorstadt) einen Interkulturellen ökumenischen Gottesdienst mit anschließendem Mittagessen vor.

Zum Mannheimer Begleitprogramm gehört zudem in Feudenheim in der Kulturkirche Epiphanias eine bis zum 11. September laufende Ausstellung Indischer Batiken und Holzschnitte zur Bibel. Die Werke von Solomon Raj, dem 2019 verstorbenen Künstler-Pfarrer und Missionswissenschaftler aus Süd-Indien, können vor und nach den Gottesdiensten sowie bei Veranstaltungen und Führungen in der Kulturkirche besichtigt werden. Am Sonntag, 4. September um 11 Uhr, findet dort ein Gottesdienst mit Gudrun Löwner (Bangalore) statt, der sich der Ausstellung widmet. pwr